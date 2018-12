Mahdi verliet 4 jaar geleden als bootvluchteling Egypte en dobberde 20 dagen op zee. Nu is hij kinesist van de beloften van OHL Stefan Van de Weyer

15 december 2018

13u13 0 Leuven Mahdi Mohamed Alfarra (34) is kinesist van de beloften van OH Leuven en hij houdt ook de spelers van eersteprovincialer VC Bertem-Leefdaal fit. Hij woont vandaag in Kessel-Lo met zijn vrouw Haneen en acht maanden oude dochtertje Mallak. Vier en een half jaar geleden was dit leven een verre droom. Toen vertrok hij als politiek vluchteling van Palestijnse origine met de boot uit het Egyptische Alexandrië naar Italië, op zoek naar een beter leven. Na twintig dagen werden ze door de Italiaanse kustwacht uit de wilde zee gehaald.

Hij legde zijn middelbaar onderwijs af in Gaza, in Egypte ging hij aan de Misr University voor Science and Technology in Madīnat Sittah Uktūbar studeren en studeerde hij af als kinesist.

“In Egypte kon ik in de Futsalcompetitie voor het eerst uitkomen voor mijn land, Palestina. Het was een competitie met daarin alle ambassades in het land en Egypte zelf, we speelden bijvoorbeeld tegen Zweden en Duitsland. In deze competitie haalden we de halve finales en werden we met 2-1 uitgeschakeld door Egypte, het was een leuke ervaring. Na 2007 kwam Gaza echter onder controle van Hamas, zij geven niet om hun volk. Ik mocht het land niet meer in door mijn Palestijnse nationaliteit, ook in andere Arabische landen was ik niet welkom. Ik zat alleen in Egypte en mijn vrouw zat alleen in Gaza. Ik besloot om in juni 2016 om in Alexandrië de boot naar Europa te nemen als politieke vluchteling. We zaten met velen in een boot en we wisten niet waarheen we gingen. We volgden de koers van één man maar wisten niet welke richting we uitgingen, uiteraard begon de honger te knagen en was de Middellandse Zee bij momenten zeer wild. Een vriend van me die diabetes had, beleefde zeer lastige dagen. Gelukkig haalde de kustwacht ons op het droge. Daarna reisden we van Rome naar Nice, zo naar Parijs en uiteindelijk Brussel. Door de Famlily Reunion Visa kon mijn vrouw naar hier overkomen en sinds april vorig jaar hebben we een lief dochtertje, Mallak, dat betekent engel. Ik woonde even in Wallonië en vier maanden in Gent, nu woon ik een jaartje Kessel-Lo”, vertelt Alfarra.

“Ik kreeg bij OHL een contract op basis van artikel 60 van het OCMW, ik nam deze kans met beide handen aan. Ik heb dagelijks contact met de spelers en stel er hun programma op. Bij OHL is het spel uiteraard van een hoger niveau. Bij Bertem-Leefdaal kwam ik voorbije zomer terecht en daar ben ik één dag per week in de weer. Dat is een echte familieclub. Al de mensen op beide clubs waren zeer vriendelijk, ze bekeken met niet als de eerste de beste vreemde, ik voelde me er onmiddellijk zeer welkom. Ik hoop dat ik er mijn contract kan verlengen en ervaring kan opdoen. Ik heb de ambitie om nog lang bij hen te werken en hen zo te bedanken om een vluchteling werk te geven, ik kreeg mijn eerste kans van hen. Ik ben blij dat ze me werk gaven en ik zo de mogelijkheid kreeg om weer helemaal vanaf nul te beginnen. Het is een droom die werkelijkheid werd, hopelijk kan ik die nog lang beleven.”

Trainer bij VC Bertem-Leefdaal Mario Cassimo heeft een OHL-verleden en is blij met Alfarra.

“Zeker voor mij en ook voor de ploeg is Mahdi een ongelooflijke aanwinst gebleken. Naast zijn kinéhandelingen die echt van hoog niveau zijn, heeft hij zich snel geïntegreerd en komt hij zeer hulpvaardig uit de hoek. Het is een topgast en we zijn blij dat hij tot onze blauwgetinte familie bij Bertem-Leefdaal hoort. Hopelijk kunnen we volgend jaar ook beroep doen op hem”, gaf Cassimon mee.