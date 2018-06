Maakbaar Leuven opgericht in Hal 5 22 juni 2018

In Hal 5 in Kessel-Lo verzamelde gisterenavond een dertigtal organisaties voor de oprichting van Maakbaar Leuven. Na een demo om kapotte toestellen een tweede leven te geven door een eenvoudige herstelling, ondertekenden de partnerorganisaties een charter met de circulaire economie als rode draad. "Maakbaar Leuven is een deelplatform dat kennis, expertise, materiaal en plaatsen voor herstellingen bundelt", zegt Magda Peeters. "We willen een vuist maken tegen de wegwerpeconomie. Wij ondersteunen de beweging van burgers in de Leuvense regio om van herstellen een beter alternatief te maken voor weggooien. Maakbaar Leuven verbindt de dynamiek van bijvoorbeeld Repaircafé Leuven met initiatieven zoals Fablab of het Sociaal Atelier Saté. Meer info: www.maakbaarleuven.be (BMK)