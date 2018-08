M-Museum Leuven verovert Pukkelpop 16 augustus 2018

02u32 0 Leuven Pukkelpop heeft samen met zeven musea, waaronder M-Museum Leuven, de krachten gebundeld in het kunstproject #PKP18ART. Tijdens het festival kunnen bezoekers op verschillende locaties op het festivalterrein kennismaken met jonge kunstenaars, performers en vormgevers.

De zogenaamde 'Think Tank by ARTtube' vormt het hart van het project. In de tent tegenover het hoofdpodium kunnen festivalbezoekers elke dag terecht voor voorstellingen en workshops. Zo kunnen de 'Pukkelpoppers' er onder meer genieten van kunstzinnige mindfullness, een sound performance, live schilderingen en kunst kijken met je oren waarbij bekende vertellers -zoals M-huisverteller Carmien Michels- geblinddoekte festivalgangers onderdompelen in kunstwerken. 's Avonds kunnen festivalgangers dan weer trippen op kunst in de Triptent. "Eén van de hoogtepunten in de Think Tank wordt ongetwijfeld de performance Retinal Circus van Jim Campers, wiens tentoonstelling momenteel loopt in M", zegt Charlotte Van Peer die voor M betrokken is bij het project. "Als museum zijn we fier op de kunstenaars die we in ons huis tentoonstellen. We willen het dagelijks aanbod van M dan ook mooi laten doorschemeren tijdens #PKP18ART. We hopen het publiek te ontroeren en hen van de weide tot in het museum te trekken."





Hubert Bellis

Speciaal voor #PKP18ART werkte de Antwerpenaar een nieuwe presentatie uit die bezoekers zaterdagavond kunnen bekijken. Daarbij worden foto's en video's van Campers en mede-beeldend kunstenaars Nick Geboers en Geert Goiris samengebracht in digitale en analoge projecties onder muzikale begeleiding van Ignatz. Verder krijgen de festivalgangers ook werken te zien van Jef Lambeaux, David Claerbout en Hubert Bellis die deel uitmaken van de M-collectie. Tot slot komen de bezoekers op de weide ook een werk van René Heyvaert tegen dat vanaf 28 september te zien is op de tentoonstelling van Heyvaert in M.





(BMK)