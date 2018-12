M-Museum Leuven scoort met expo over familie Arenberg Ons oordeel: toptentoonstelling die je niet mag missen Bart Mertens

26 december 2018

12u20 0 Leuven De tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ in M-Museum Leuven is een schot in de roos. Zowel in binnen- als buitenland krijgt de expo lovende kritieken. Uw redacteur zocht en vond drie hoogtepunten die een bezoek aan de tentoonstelling meer dan de moeite maken…

Sinds 20 oktober stroomt er blauw bloed door Leuven en dat is te danken aan het Arenberg Festival. De bekende adellijke familie Arenberg speelt nog tot 20 januari de hoofdrol in twee tentoonstellingen en tal van activiteiten. Duizenden mensen vonden al de weg naar de expo’s, nota bene uit binnen- en buitenland. Uit de voorlopige succesvolle bezoekerscijfers blijkt dat de familie Arenberg nog steeds tot de verbeelding van de mensen spreekt in Leuven en ver daarbuiten. Niet onlogisch want de familie Arenberg speelde geen onbelangrijke rol op het Europese toneel. Niet voor niets worden de leden van de adellijke familie door kenners omschreven als echte sabelslepers op het Europese strijdtoneel. Uw redacteur zocht en vond drie redenen om zeker een bezoek te brengen aan de tentoonstelling in M-Museum. Veel tijd heeft u overigens niet meer want de gelauwerde expo zit in de laatste rechte lijn.

-Pracht en praal

De familie Arenberg leefde riant en dat tot de verbeelding sprekende gegeven zet de expo mooi in de kijker. Als cultureel vooraanstaande familie in Europa was pracht en praal de logica zelve. De tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ in M brengt je binnen in de bijzondere wereld van de adellijke familie Arenberg. Dankzij de politieke macht en de economische slagkracht bouwde de familie Arenberg een indrukwekkende kunstcollectie uit. Die raakte door de tijd verspreid maar M slaagde erin om enkele topwerken opnieuw samen te brengen. Meesterwerken van Rubens, Jordaens, Veronese en Dürer worden in deze expo herenigd en dat is op zich al een reden voor een bezoek aan de tentoonstelling…

-Portret van een machtige familie

Macht spreekt tot de verbeelding. Die verbeelding krijgt vele gezichten in de expo ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’. Je krijgt al meteen een statige begroeting van de familieleden bij het begin van de expo. De galerij van portretten laat je op een majestueuze manier kennismaken met de verschillende generaties van de familie Arenberg. Het laat je wegdromen hoe het geweest moet zijn om in de schoenen te staan van een telg van het geslacht Arenberg. Het waren overigens geen doetjes. De familie Arenberg had veel macht en speelde een prominente rol op het slagveld. Een stevig gevecht ging de familie niet uit de weg. Ze wisten goed waarom want na een overwinning zaten ze als diplomaten aan de onderhandelingstafel. Met bijnamen zoals ‘Schrik der Zee’ en ‘Everzwijn van de Ardennen’ spreekt de familie des te meer tot de verbeelding. Let zeker ook op de kroonjuwelen van de Arenbergs en laat je meevoeren in eeuwenoude verhalen die dankzij de expo springlevend worden…

-De partituur van Vivaldi

De familie Arenberg speelde een toonaangevende rol in de samenleving. Dat blijkt uit de topstukken in de expo die de macht van het adellijke geslacht als het ware ademen. Als bezoeker van de expo voel je langzaam maar zeker de macht en de invloed die de familie Arenberg kon uitoefenen. Als een familie van grootgrondbezitters en mijneigenaars kwamen ze door de tijd heen in het bezit van bijzondere voorwerpen. Eén van die opmerkelijke voorwerpen is de originele partituur van componist Vivaldi. Handgeschreven en een ‘must see’ voor de liefhebbers van klassieke muziek. Ook bijzonder leuk om naar te kijken: de eeuwenoude baljurken en de maskeradepakjes. Snuister tot slot door de verzameling zeldzame boeken en prenten. Ze maken de tot de verbeelding sprekende wereld van de familie Arenberg helemaal af.

Conclusie

De expo ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ in M-Museum Leuven is een toptentoonstelling met topstukken. Voor Leuvenaars is het extra leuk omdat er heel wat verwijzingen zijn naar de streek en naar de geschiedenis van de regio maar de expo overstijgt zeker ook de regionale insteek. Laat u meevoeren in het unieke verhaal van de Arenbergs en geniet in het kwadraat van een stevige brok geschiedenis die doorspekt is met machtshonger en pracht en praal. Het betere werk in de wondere wereld der tentoonstellingen, zoveel is zeker.

Meer info: arenbergleuven.be