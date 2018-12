M-Museum Leuven blikt vooruit op het nieuwe jaar... Grote solotentoonstelling van Pieter Vermeersch Bart Mertens

31 december 2018

13u00 0 Leuven M presenteert vanaf 15 maart een tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Pieter Vermeersch. De expo biedt een overzicht van zijn oeuvre en past binnen de traditie van M om geregeld een solotentoonstelling te wijden aan een Belgische kunstenaar die onderbelicht wordt in eigen land. ““Ik ben een schilder. Er is geen enkel moment geweest waarop ik me afvroeg wat ik zou worden”, zegt Pieter Vermeersch over zijn bestaan als kunstenaar.

Pieter Vermeersch is afkomstig uit Kortrijk maar woont en werkt in het Italiaanse Turijn, al is Brussel ook een uitvalsbasis voor Vermeersch. Sinds de tentoonstelling in het S.M.A.K. in Gent nu vijftien jaar geleden was Pieter Vermeersch te zien in 30 solotentoonstellingen in binnen- en buitenland. Op het lijstje onder meer STUK Leuven (2006), White Box New York (2009), Londonewcastle Project Space London (2011) en recentelijk nog Blueproject Foundation Barcelona (2016). Kortom, het werk van Pieter Vermeersch was te zien over de hele wereld maar toch blijft de kunstenaar onderbelicht in eigen land. Voor M-Museum Leuven is dat meer dan reden genoeg om Pieter Vermeersch in 2019 uitdrukkelijk in de kijker te zetten. Vanaf 15 maart loopt er in het Leuvense museum een solotentoonstelling over zijn werk.

Nieuw werk

“Zoals dat meestal het geval is bij Vermeersch, zal de tentoonstelling volledig op maat van de museumzalen gerealiseerd worden”, zegt curator Eva Wittocx. “Dat gebeurt niet enkel aan de hand van architecturale ingrepen en muurschilderingen maar Vermeersch zal in een zaal ook werken met stukken uit de M-collectie. In vijf zalen van M brengt de kunstenaar zo bijna alle aspecten of trajecten samen die hij de laatste twintig jaar heeft ontwikkeld, inclusief nieuw werk. Het resultaat is een soort dynamiek die balanceert tussen tentoonstelling en installatie.”

Ik ben een schilder. Ik heb niet gekozen. Op een bepaald moment ben je het Kunstenaar Pieter Vermeersch

In de praktijk van Pieter Vermeersch staat schilderkunst centraal. “Ik ben een schilder. Er is geen enkel moment geweest waarop ik me afvroeg wat ik zou worden. In mijn geval is het niet iets dat ik heb gekozen. Op een bepaald moment ben je het”, aldus Vermeersch zelf over zijn bestaan als kunstenaar. Bij het grote publiek is Pieter Vermeersch vooral bekend van zijn monumentale ‘graduele’ muurschilderingen waarbij twee kleurvlakken geleidelijk aan in elkaar overlopen. Meer recentelijk werkte Vermeersch met stukken marmer waar hij schilderkunstig op ingrijpt of die hij als sculptuur inschakelt. Meer info: www.mleuven.be