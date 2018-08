M-IDZOMER zet vierdaagse cultuurmarathon in 03 augustus 2018

In de tuin van museum M is gisterenavond het vierdaagse festival M-IDZOMER opnieuw begonnen. Met optredens van STUFF., Tsar B en Intergalactic Lovers nam het festival voor de meerwaardezoeker een geslaagde start onder een stralende hemel. "We zijn vertrokken voor vier dagen cultuur van de bovenste plank", aldus programmator Mike Naert.





"M-IDZOMER is een uniek festival dat niet alleen in M maar ook in de Leuvense Hulpgevangenis een boeiende mix van kunst en cultuur brengt. Zelf kijk ik heel erg uit naar Absynthe Minded en vooral naar Avishai Cohen", klinkt het bij cultuurschepen Denise Vandevoort. De tickets voor zondag 5 augustus zijn ondertussen helemaal uitverkocht. Ook voor M-IDZOMER for Kids op zondagmiddag zijn alle tickets de deur uit. Meer info: www.m-idzomer.be (BMK)