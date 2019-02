M-IDZOMER lost eerste headliners Vierdaags festival in binnentuin Museum M is al aan tiende editie toe ADPW

08 februari 2019

10u36 2 Leuven Met Calexic, Iron & Wine en Heather Nova maken M – Museum Leuven en Het Depot de eerste headliners bekend van M-IDZOMER 2019. Van donderdag 1 tot en met zondag 4 augustus pakt het eigenzinnige muziek- en cultuurfestival opnieuw uit met een programma in en rond M. Bovendien is M-IDZOMER dit jaar al aan zijn tiende editie toe. Tickets zijn vanaf nu te koop via www.m-idzomer.be.

Vier zwoele zomeravonden op rij tovert M-IDZOMER de tuin van M om tot een sfeervolle festivalsetting met een stevig muziekprogramma.

Zo betreedt Heather Nova het podium op vrijdag 2 augustus. “De talentvolle Bermudaanse singer-songwriter, thuis in zowel het folk- als softrockmuziekgenre, bracht begin jaren ’90 al haar eerste EP uit. Doorheen de jaren verwierf ze internationale bekendheid met albums als Oyster en Siren, en ook na de eeuwwisseling blijft ze volop in de spotlights. Enkele jaren geleden maakte Heather Nova op het album The Way It Feels opnieuw indruk met haar diepmelancholische stem, dit jaar is het uitkijken naar haar gloednieuwe plaat Pearl”, zo kondigen ze bij M aan.

Op zaterdag 3 augustus is het de beurt aan Calexico en Iron & Wine. Voor het eerst in veertien jaar komen beiden opnieuw samen en brengen ze nummers van In the Reins, de uitstekend onthaalde EP die het resultaat was van hun eerdere samenwerking in 2005. “Een naar uit te kijken reünie, want onder meer het Britse muziektijdschrift MOJO en het Amerikaanse muziek-webzine Pitchfork bekroonden de folkrockplaat met respectievelijk 4 sterren en een score van 8,5/10. Daarnaast trakteren Calexico en Iron & Wine ook op enkele nieuwe nummers”, aldus de organisatie van M-IDZOMER.

Eigenzinnige mix

Maar tijdens M-IDZOMER is het genieten van veel meer dan alleen muziek, want ook dit jaar staat er een gevarieerd en doorlopend binnenprogramma klaar. Bezoekers mogen dus opnieuw een verrassende mix van muziek, dans, performances, en nog veel meer verwachten. De namen van de binnenprogrammatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Verder is het tijdens M-IDZOMER genieten van de tentoonstellingen Pieter Vermeersch, Aleksandra Chaushova en de groepstentoonstelling OPEN M. Tot slot lopen er met Waanzin en De taal van het lichaam ook nog twee nieuwe collectiepresentaties, beide met een mix van oude en hedendaagse kunst.

Ticketverkoop

Tickets zijn vanaf nu te koop via www.m-idzomer.be. Een dagticket voor vrijdag (Heather Nova) kost 30 euro, een dagticket voor zaterdag (Calexico en Iron & Wine) kost 38 euro. Voor een combi-ticket betaal je 115 euro. De overige ticketprijzen worden binnenkort bekend gemaakt.