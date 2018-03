M en Cera sluiten overeenkomst voor kunst 27 maart 2018

M en Cera sluiten na een samenwerking van zes jaar een nieuwe overeenkomst af voor kunstprojecten. De Cera-collectie is volledig verhuisd naar M en krijgt meer zichtbaarheid. Zo zijn er permanent werken van Belgische kunstenaars te zien in de nieuwe collectiepresentatie en volgt er dit najaar een tentoonstelling over René Heyvaert. De collectie met meer dan 450 werken en archiefstukken van Belgische kunstenaars wordt nu beheerd volgens internationale museumstandaarden. Curator Eva Wittocx van M-Museum Leuven: "Hiermee onderstrepen we het belang van de collectie naoorlogse Belgische hedendaagse kunst." (BMK)