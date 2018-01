LUKOIL opent eerste aardgastankstation in Vlaams-Brabant 02u27 0 Foto vertommen Gedeputeerde voor Milieu Tie Roefs tankt aardgas. Leuven LUKOIL opende gisteren in samenwerking met PitPoint op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo een aardgastankstation. Dat is het allereerste in Vlaams-Brabant en het tweede in heel het land. "Tegen 2030 willen we schoon vervoer voor iedereen", zegt Geert Degroote, directeur van PitPoint België.

Nadat in december 2017 het allereerste aardgastankstation van LUKOIL opende in Zoersel was gisteren Kessel-Lo aan de beurt als eerste in de provincie Vlaams-Brabant. De brandstoffenleverancier wil naar eigen zeggen inspelen op de evoluerende mobiliteitsmarkt en ging in zee met het Mechelse bedrijf Pitpoint dat gespecialiseerd is in alternatieve brandstoffen. "Ook in 2018 zullen we nog een aantal CNG-stations openen", zegt Bulat Subaev, Managing Director van LUKOIL Western Europe. "We concentreren ons vooral op locaties waar er nog geen aardgastankstations in de buurt zijn. Zo helpen we een betere spreiding te realiseren van de tankmogelijkheden voor bestuurders van aardgaswagens."





Schoon vervoer

Aardgas tanken is overigens even eenvoudig als benzine of diesel tanken. "Tanken duurt ongeveer even langs en is helemaal veilig", legt Geert Degroote, directeur van PitPoint België, uit. "Tegen 2030 willen we schoon vervoer voor iedereen. Dat willen we realiseren door de best mogelijke infrastructuur voor schone brandstoffen te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te onderhouden."





De opening van het aardgastankstation in Kessel-Lo is alweer een stap dichter bij de doelstelling van de Vlaamse overheid om tegen 2020 zo'n 60.000 elektrische wagens en 40.000 aardgasvoertuigen op de wegen te hebben. Om dat te realiseren streeft de Vlaamse Regering naar 300 aardgastankstations in het hele land. Momenteel zijn er dat net geen 100. Milieuvriendelijk alternatief Aardgas (CNG) heeft trouwens een aantal voordelen in vergelijking met elektriciteit. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een beperkte actieradius en een aardgaswagen is goedkoper dan een elektrisch voertuig. Met een aardgaswagen kan je tot 500 kilometer rijden en nadien heb je altijd nog de traditionele benzinetank. Bovendien moet je geen inschrijvingstaks betalen voor een aardgaswagen en tot 2020 is de eigenaar vrijgesteld van verkeersbelasting. Opmerkelijk is ook dat aardgas tanken bijna een derde goedkoper is in vergelijking met benzine. (BMK)