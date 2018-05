Luka Augustijns (18) jongste op Groen-lijst 16 mei 2018

Groen heeft de eerste kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober bekend gemaakt. Opvallend gegeven is dat Groen met veel jonge kandidaten naar de kiezer gaat.





"Met heel wat jonge kandidaten en ervaren politici heeft Groen alle kwaliteiten in huis om ook de komende zes jaar de toekomst van Vlaams-Brabant mee te bepalen", zegt gedeputeerde Tie Roefs die de lijst zal trekken. "Zo is er jonge belofte Luka Augustijns uit Leuven die met haar 18 jaar de jongste op de lijst is. De studente politieke wetenschappen staat op de derde plaats in het arrondissement Leuven. Stephan Boogaerts neemt de tweede plaats voor zijn rekening terwijl de vierde is weggelegd voor Jasper Elsen uit Haacht." (BMK)