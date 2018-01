Luidruchtige inbreker tot viermaal toe betrapt 02u30 0

Vermoedelijk dezelfde té luidruchtige inbreker werd zaterdagavond en -nacht tot viermaal toe betrapt in Heverlee (Leuven). Meer dan een smartphone kon hij niet buit maken. Een eerste melding kwam omstreeks 22 uur vanuit de Huttelaan. Een bewoner zag tot zijn grote verwondering het rolluik van zijn keukenraam aan de tuinzijde plots opgeheven. De bewoner klopte daarop hard op het raam, waarop de onbekende het op een lopen zette. Hij ontkwam door over een tuinomheining te klauteren.





Even voor middernacht werd in de nabijheid ingebroken in een woning langs de Naamsesteenweg. Het achterraam werd er opengebroken en de keuken doorzocht. Eens in de slaapkamer werd de inbreker betrapt door de bewoonster. Hij ging hierop onmiddellijk op de loop. De inbreker kon de hand leggen op een smartphone.





Even na middernacht werd vermoedelijk dezelfde te luidruchtige dader opnieuw betrapt. Aan de zijgevel van een woning in de Kriekenboslaan werd een raam geforceerd. Nog voor hij de woning kon betreden, werd de daders door een door het lawaai gewekte bewoner verjaagd.





Een vierde en laatste melding kwam er even over 1 uur vanuit een appartement in de Kloosterlaan. Daar werd een raam op het gelijkvloers ingeslagen. De bewoner werd hierdoor meteen gewekt. Hij belde onmiddellijk de politie. Deze konden geen verdachte meer aantreffen. (SPK)