Luc Vanheerentals stelt nieuw boek voor 30 augustus 2018

Leuvens schrijver en journalist Luc Vanheerentals (64) stelde met de verkiezingen in het vooruitzicht een nieuw boek voor met de veelbelovende titel "Leuven zoals het is. Doorlichting aan vooravond verkiezingen 2018".

"Net als in 2012 schreef ik naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen een boek waarin ik de Leuvense kiezer een overzicht bied van wat er de voorbije legislatuur beleidsmatig gebeurde. Daarin zit ook vervat welke grote politieke discussies er gevoerd werden. Ik geef ook een stand van zaken op gebied van onder meer wonen, economie, handel, mobiliteit, milieu, cultuur, erfgoed, studenten, sport, financiën en de stedelijke dienstverlening. Zelf neem ik geen standpunten in. Wel worden aan de hand van statistische gegevens enkele pijnpunten opgelijst. Er is uiteraard aandacht voor de diverse partijprogramma's", kon Vanheerentals kwijt. (SVDL)