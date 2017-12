Luc Vanheerentals schrijft boek over auto-alternatieven 02u23 0

De Leuvense journalist Luc Vanheerentals staat bekend als een fervent fietser en schrijft al vele jaren over de fiets als alternatief voor de auto. Na zijn boek 'Leven zonder auto' uit 2014 is er nu 'Fifty Ways to Leave Your Car. Duurzame alternatieven voor de auto'.





"Ondertussen heb ik besloten om de hoofdtitel en de bijtitel te verwisselen. Te veel mensen denken immers dat het boek in het Engels is geschreven", vertelt Vanheerentals.





"In het boek geef ik vijftig aanbevelingen voor een autoloos beleid en vijftig aanklachten tegen de auto. Belangrijker nog is dat ik de lezer vijftig tips geef om te leven zonder eigen wagen. Dat alles wordt aangevuld met vijftig getuigenissen." Het boek telt 320 bladzijden en kost 19,50 euro in de boekenwinkel. Rechtstreeks bestellen bij de auteur kan ook door 19,50 euro te storten op rekeningnummer BE65 7855 2875 6196. (BMK)