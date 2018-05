Luc Thiry (66) overleden 26 mei 2018

02u31 0 Leuven Vandaag wordt er afscheid genomen van Luc Thiry. Thiry was tot voor kort samen met zijn broer Marc - die ook al overleed aan kanker - zaakvoerder van drogisterij André Thiry in de Mechelsestraat in Leuven.

Luc Thiry werd 66 jaar oud en verloor de strijd tegen een agressieve kanker. Hij stond bekend als een vurig supporter van OHL, in het bijzonder van keeper Nick Gillekens. Nadat hij met pensioen ging, stapte kleindochter Davinia mee in de bekende Leuvense familiezaak. Ook kleindochter Maya stapte recentelijk mee in de 105 jaar oude zaak.





De afscheidsplechtigheid van Luc Thiry vindt vandaag plaats om 13.30 uur bij Pues in de Eikestraat 2 in Herent. (BMK)