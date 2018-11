Luc Rombouts beiaardier van Vredesbeiaard Bezieler van nieuwe beiaard speelt elke woensdag antioorlogsliederen Bart Mertens

16 november 2018

16u05 2 Leuven Het Leuvense stadsbestuur heeft Luc Rombouts aangesteld als vaste beiaardier van de nieuwe Vredesbeiaard in Abdij van Park in Heverlee. “Elke woensdag tussen 17 en 18 uur zal Luc Rombouts antioorlogsliederen spelen”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Met vijf zingende torens staat Leuven nog meer op de kaart van de internationale beiaardcultuur.”

Op zondag 11 november kreeg een bijzonder vredesproject van de steden Leuven en Neuss definitief vorm: de nieuwe Vredesbeiaard in Abdij van Park in Heverlee. Bezieler van het project was Luc Rombouts die zopas is aangesteld als vaste beiaardier van de nieuwe Vredesbeiaard. “Luc Rombouts was al vaste beiaardier van de universiteitsbeiaarden van de Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuzeplein en van de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof. Met de Vredesbeiaard in Abdij van Park krijgt hij er een tweede ambt in Leuven bij”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort. “Luc Rombouts was de ideale man voor de job. Hij was als coördinator een van de drijvende krachten achter het ontstaan van de Vredesbeiaard. Dat de beiaardcultuur hem na aan het hart ligt, bewees hij eerder ook al door enkele toonaangevende publicaties. Bovendien erkennen we met dankbaarheid zijn coördinerende rol in het traject dat in 2014 leidde tot de UNESCO-erkenning van de beiaardcultuur in België.”

Met vijf zingende torens staat Leuven aan de internationale top Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Door de komst van de Vredesbeiaard telt Leuven nu liefst vijf concertbeiaards. Dat maakt van de universiteitsstad een topper in de internationale beiaardcultuur. “Dat klopt”, zegt schepen Vandevoort. “Met vijf zingende torens staat onze stad mee aan de internationale top. Daar zijn we trots op, want al vanaf de start van de crowdfunding-actie was duidelijk dat de Vredesbeiaard op de warme sympathie van velen kon rekenen. Het is nu van belang om het instrument ook regelmatig te laten horen aan iedereen, zodat we de vredesklanken verder kunnen verspreiden. De Vredesbeiaard moet zijn missie als vredesinstrument waarmaken.”

Nachtrust

Meer concreet kunnen de mensen de beiaard elke woensdag tussen 17 en 18 uur horen spelen. Beiaardier Luc Rombouts brengt telkens een mooi repertoire. “Er kwamen al heel wat reacties op de open oproep naar vredesliederen die in de toekomst op de beiaard gespeeld kunnen worden. Luc Rombouts zal daarom tijdens zijn wekelijks uurtje enkele van deze nummers brengen. Nieuwe suggesties van (vredes)liederen blijven overigens welkom. Op de Facebookpagina’s van Erfgoedcel Leuven en van Abdij van Park zal ook geregeld nieuws over de Vredesbeiaard verschijnen. De Vredesbeiaard heeft ook een automatisch speelwerk dat dagelijks de tijd aangeeft. De automaat zal enkel spelen van 8 tot 22 uur. Zo wordt de nachtrust van de bewoners van de abdij en de omwonenden niet gestoord”, besluit Denise Vandevoort (sp.a).