Louis Tobback voorgedragen als ereburgemeester “Een eigen straat of standbeeld zou ik pertinent weigeren” Bart Mertens

28 januari 2019

15u53 0 Leuven De Leuvense gemeenteraad dient bij de Vlaamse regering op eigen initiatief een verzoek in om Louis Tobback (80) te erkennen als ereburgemeester. “Gezien de uitzonderlijke verdiensten van Louis Tobback ligt de reden voor de hand”, zegt opvolger Mohamed Ridouani (sp.a). Louis Tobback zelf is zoals bekend geen fan van eretitels. “Men vraagt dat niet, men weigert dat niet en men draagt dat niet”, klinkt het.

Louis Tobback (sp.a) geniet sinds kort van zijn welverdiend pensioen maar de Leuvense gemeenteraad is de man die de stad 24 jaar lang in goede banen leidde nog niet vergeten. Integendeel, op de eerste zitting van nieuwe gemeenteraad wordt vanavond een voorstel voorgelegd om Louis Tobback de titel van ereburgemeester toe te kennen. Het nieuwe bestuur hoopt op een algemene goedkeuring over de partijgrenzen heen en gezien de lange staat van dienst van de 80-jarige Tobback behoort dat scenario zeker tot de mogelijkheden. Vriend noch vijand durft immers te ontkennen dat het beleid van Louis Tobback tot een ware metamorfose heeft geleid in Leuven.

Eigen initiatief

“We willen bij de Vlaamse regering een verzoek indienen voor het verlenen van de eretitel aan de aftredende burgemeester”, zegt opvolger Mohamed Ridouani (sp.a). “Een burgemeester moet tenminste zes jaar zijn ambt uitgevoerd hebben in dezelfde gemeente. Louis Tobback was met uitzondering van een korte periode tussen april en september 1998 bijna 24 jaar actief als burgemeester van Leuven. Gezien de uitzonderlijke verdienste van Louis Tobback voor de stad Leuven willen we op eigen initiatief een verzoek indienen bij de Vlaamse regering om de eretitel toe te kennen. Mits de instemming van Louis Tobback kan dat…”

Je vraagt dat niet, je weigert dat niet en je draagt dat niet Louis Tobback (sp.a)

Blijft de vraag: wat vindt voormalig burgervader Louis Tobback van dat initiatief, want hij staat niet bekend als een liefhebber van eretitels. “Tja, wat kan ik zeggen? Het doet me uiteraard plezier dat de gemeenteraad en het nieuwe bestuur me nog niet zijn vergeten. Anderzijds: ik ben inderdaad geen voorstander van eretitels, eretekens en alles wat er op moet lijken. Toch zal ik deze erkenning vanuit de stad Leuven niet weigeren. Ik moet denken aan de beroemde uitspraak van de socialistische politicus Paul-Henri Spaak: je vraagt dat niet, je weigert dat niet en je draagt dat niet. Je zal dus nooit visitekaartjes zien van mij met daarop vermeldingen zoals ereburgemeester of minister van staat. Als ze mijn naam niet kennen zonder zo’n eretitel, dan hoeft het niet voor mij. Zolang het niet verder gaat dan die titel van ereburgemeester kan ik er nog mee leven. Maar als ze het in hun hoofd halen om een straat of een plein naar mij te vernoemen, zal ik dat pertinent weigeren. Dat mag ik zelfs weigeren volgens de wet en zolang ik leef, zal ik dat ook doen.”

Meer over Louis Tobback

politiek