Louis Tobback (sp.a): “VRT-repo was platter dan The Sun” Openbare omroep blijft erbij dat uitzending over huisjesmelkerij deontologisch correct is verlopen Bart Mertens

28 november 2018

19u10 2 Leuven Burgemeester Louis Tobback maakt de VRT-reportage over huisjesmelkerij in Leuven opnieuw met de grond gelijk. Dat doet hij na een intern onderzoek over de ondernomen stappen in de bewuste ‘kroten’ die werden getoond in het verkiezingsprogramma ‘Iedereen Kiest’ met Phara De Aguirre. “Het was een schande, zonder wederwoord. Platter dan The Sun”, aldus Tobback (sp.a).

Louis Tobback dringt opnieuw aan op excuses van de VRT voor de reportage die werd uitgezonden in het programma ‘Iedereen Kiest’ in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. In die reportage stuurde presentatrice Phara De Aguirre een reporter op pad in Leuven die met zijn eigen ogen kon vaststellen dat de problematiek van huisjesmelkerij nog niet onder controle is. De gasten in de studio –de lijsttrekkers van de belangrijkste partijen- kregen de kans om te reageren op de beelden, maar die handelswijze is burgemeester Louis Tobback in het verkeerde keelgat geschoten.

VRT had verdomme een wederwoord moeten vragen, maar deed dat niet Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven

“Het was platter dan boulevardblad The Sun. De VRT is bewust op zoek gegaan naar sensatie. Ze gingen zelfs in de Open School op zoek naar een vreemdeling die ze konden opvoeren… Een wederwoord van de stad? Ze hadden het verdomme kunnen en moeten vragen, maar ze deden het niet. Waarom niet? Omdat we het dan konden weerleggen en dan stonden ze daar met hun sensationeel fake news. Het klopt dat Mohamed Ridouani (sp.a) en de andere lijsttrekkers in de uitzending mochten reageren op de reportage, maar dat was ‘smeerlapperij’ vanwege Phara De Aguirre tegenover Mohamed. Het was een regelrechte schande, want in die studio wist niemand over welke dossiers het precies ging en wat er al was ondernomen in die bewuste gevallen. De VRT mag ‘fier’ zijn op dit schoolvoorbeeld van journalistieke en intellectuele oneerlijkheid.”

Blijft de vraag: hoe zit het nu precies met de bewuste panden uit de VRT-reportage en is de huisjesmelkerij onder controle? Volgens Louis Tobback –die een intern onderzoek liet uitvoeren- is Leuven inzake de strijd tegen huisjesmelkerij een toonbeeld. “Sinds 2015 werden er op systematische wijze controles gedaan in 13.000 wooneenheden aan een tempo van gemiddeld tien per dag. Ook de politie voert jaarlijks 20.000 controles uit. Leuven is de stad die het meeste conformiteitsattesten uitreikt, goed voor 30% van alle attesten in Vlaanderen en meer dan Antwerpen en Gent samengeteld. 75% van de probleemdossiers raakt opgelost maar momenteel lopen er ook 56 gerechtelijke procedures tegen malafide eigenaars. Is het werk daarmee af? Nee, maar we strijden meer dan eender welke stad in Vlaanderen. Ik kan trouwens bewijzen dat we al lang voor de VRT-reportage bezig waren met de drie panden die werden getoond.”

We gaan niet verder ingaan op de polemiek Hans Van Goethem, woordvoerder VRT

Geen deontologische fouten

Bij de VRT blijft woordvoerder Hans Van Goethem erbij dat er geen deontologische fouten werden gemaakt. “We gaan niet verder in op de polemiek en we blijven bij ons standpunt dat de politici konden reageren op de beelden tijdens de uitzending”, klinkt het. Conclusie: Louis Tobback kan fluiten naar zijn excuses. “Dat was al duidelijk uit het antwoord van VRT-ombudsman Tim Pauwels”, zegt de burgervader. “Hij stelde dat het sterke reportages waren waarvoor de redactie de nodige tijd had gekregen. Ik denk dat je net zo goed rechtstreeks bij Donald Trump een klacht kan indienen voor grensoverschrijdend gedrag als een klacht over oneerlijke journalistiek bij ombudsman Tim Pauwels.”