Louis Tobback (sp.a) krijgt…eigen film Avant-première al meteen volzet Bart Mertens

13 februari 2019

18u45 0 Leuven Leuven nam begin dit jaar afscheid van het politieke monument Louis Tobback. Na 24 jaar als burgemeester ging hij met pensioen, al zetelt Tobback wel nog in de provincieraad. Toch is Louis Tobback nog niet vergeten zoals eens te meer blijkt uit het initiatief van partijgenoten Jo Stulens en Mich De Winter. “We hebben een film gemaakt over de indrukwekkende carrière van Louis”, klinkt het.

Wie is Louis Tobback? Op die vraag kan je veel antwoorden geven en vriend noch vijand kan er omheen dat Louis Tobback (sp.a) een monument is in de vaderlandse politiek. Uiteraard was hij 24 jaar lang de locomotief die de stad Leuven de 21ste eeuw in trok maar ook in de nationale politiek weerklinkt de naam Louis Tobback als een klok. Reden genoeg om de man een eerbetoon te geven, dachten partijgenoten Jo Stulens en Mich De Winter. “Het was inderdaad tijd om vanuit de socialistische beweging een mooi afscheid te organiseren”, aldus de initiatiefnemers. “We willen grondig terugblikken op een lange carrière die zich allesbehalve tot Leuven beperkte. We hebben lang nagedacht over het format. Een boek, een viering, …Uiteindelijk viel de keuze op een film want de carrière van Louis voelt soms aan als een thriller en dan weer als een drama. Maar zijn carrière is vooral doordrongen van een grote verontwaardiging voor alles wat misloopt in onze samenleving.”

Die typerende verontwaardiging gaf Jo Stulens en Mich De Winter meteen inspiratie voor de titel van de film: ‘De gave van verontwaardiging’. “We wilden die verontwaardiging extra in de verf zetten door verschillende interviews met getuigenissen van journalisten, politieke mede- en tegenstanders en dichte kennissen”, klinkt het. “Zij kijken elk op hun manier terug op een politieke loopbaan die bepalend is geweest voor de Belgische na-oorlogse geschiedenis. Zo worden nationale onderwerpen als de rakettenkwestie, de dood van koning Boudewijn, de Agusta-affaire en de Witte Woede behandeld. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de politieke impact van Louis op de stadsvernieuwing in Leuven.”

Walter Pauli

De documentaire bevat onder meer getuigenissen van Kathleen Van Brempt, Mohamed Ridouani, Frank Vandenbroucke, Saïd El Khadraoui, Willy Claes, Jaak Brepoels, Hans Bracquené, Mark Eyskens, Wouter Vandenhaute, Willy Kuijpers, en Walter Pauli. Die laatste speelde een belangrijke rol in de docu want Pauli schreef als echte Tobback-kenner het scenario. De film zelf werd door Matthias Therry gedraaid en geproduceerd door Skladanowsky. MatthiasTherry is niet aan zijn proefstuk toe want hij werkte mee aan verschillende films van Fonk vzw. Die organisatie oogstte in het verleden al lof voor de succesfilm ‘De Leuvense scene’.

Nog dit: de avant-première op 22 februari van ‘De gave van verontwaardiging’ in Het Depot is al volzet. Cinema Zed organiseert extra vertoningen op 2 maart, 3 maart, 7 maart, 11 maart, 12 maart, 14 maart, 15 maart, 20 maart, 26 maart en 27 maart.