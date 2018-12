Louis Tobback neemt afscheid (met humor) Burgemeester veinst flauwte en laat zich vervangen door Christiane Vanautgaerden-Vanneck Bart Mertens

17 december 2018

22u00 0 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) nam zopas afscheid van de Leuvense gemeenteraad op de laatste zitting van deze legislatuur. Hij deed dat op een opmerkelijke manier en liet de humorist in zich even bovendrijven. Tobback veinsde een flauwte en liet zich vervangen door Christiane Vanautgaerden-Vanneck van CD&V. Zij is op Louis Tobback (80) na het oudste lid van de Leuvense gemeenteraad. Applaus op alle banken.

De Leuvense gemeenteraad beleefde maandagavond een bijzondere zitting. De allerlaatste zitting van de legislatuur was meteen ook het afscheid van burgemeester Louis Tobback na 24 jaar als voorzitter van de gemeenteraad. Je zou denken dat de 80-jarige burgervader daar minstens een vermelding over zou maken bij aanvang van de zitting maar niets bleek minder waar. Louis Tobback hield het zakelijk, om niet te zeggen droogjes: “Collega’s, ik verzoek u plaats te nemen.”

Ik ga nu wiskunde studeren maar ik ga me niet inschrijven aan de universiteit Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven

Eerder op de dag liet Louis Tobback wel iets los over zijn gevoel bij het afscheid van de Leuvense gemeenteraad. “Ik eindig als een bijzonder tevreden man. Mijn laatste ambitie was om mijn opvolging goed te regelen en die missie is geslaagd. Ik heb het volste vertrouwen in Mohamed Ridouani (sp.a) als de nieuwe burgemeester van Leuven. Hij heeft de drive, de intelligentie en de visie. Ik heb de voorbije 24 jaar de basis gelegd voor een open en progressieve stad en Mohamed zal dat project voortzetten. In de politiek word je meestal buiten gedragen op het einde van je carrière maar ik ben daar aan ontsnapt. Wat ik nu ga doen? Zoals eerder al gezegd ga ik wiskunde studeren, al ga ik me niet inschrijven aan de universiteit. Moest ik alsnog op dat zotte idee komen dan kan ik enkel hopen dat ze mijn inschrijving weigeren! (lacht).”

Ik ben op het randje van de uitputting. Ik ga op de banken plaatsnemen naast mijn vriend Jaak Brepoels Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven

Humor en Louis Tobback…ook dat is een geslaagd huwelijk. Dat bleek eens te meer tijdens zijn laatste gemeenteraadszitting. Tobback veinsde zowaar een flauwte en liet zich prompt vervangen door Christiane Vanautgaerden-Vanneck van CD&V. Zij is op Louis Tobback na immers het oudste raadslid in de Leuvense gemeenteraad. “Ik ben op het randje van de uitputting. Ik ga op de banken plaatsnemen naast mijn vriend Jaak Brepoels (sp.a) en verzoek het lid met de meeste jaren dienst om dat hier tot een goed einde te brengen”, aldus Louis Tobback. Applaus op alle banken.

Ik hoop dat Louis niet zoveel en zo lang gaat tussenkomen zoals in 1977 Christiane Vanautgaerden-Vanneck (CD&V)

“Ik vraag begrip want ik heb me mentaal niet kunnen voorbereiden op deze hachelijke taak. Ik hoop dat Louis niet zoveel en zo lang gaat tussenkomen zoals in 1977”, reageerde Christiane Vanautgaerden-Vanneck gevat. Meteen kan ook Christiane Vanautgaerden-Vanneck op haar palmares schrijven dat ze heel even burgemeester is geweest van haar geliefde Leuven. Met 38 jaar in de gemeenteraad waarvan 21 jaar als schepen verdiende ze dat ‘moment de gloire’ wel. Ook dat was Louis Tobback: klein van gestalte maar een groot politicus die met zijn directe stijl en zijn humor het licht ook voor verdienstelijke collega’s kon laten schijnen.

