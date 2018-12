Louis Tobback mag ‘gele olifant’ slopen Burgemeester kan naar eigen zeggen met gerust hart op pensioen gaan Bart Mertens

18u35 3 Leuven Burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft 12 december met een dikke rode stift omcirkeld in zijn agenda. De reden? Die dag mag hij eigenhandig de sloophamer tegen het langst leegstaande ziekenhuis van Vlaanderen zetten. “Dat ik het nog mag meemaken dat de zogenaamde gele olifant tegen de grond gaat voor het einde van mijn carrière als burgemeester… Het zal me grote voldoening geven”, aldus Louis Tobback.

Burgemeester Louis Tobback (80) heeft 24 jaar lang de touwtjes in handen gehad in Leuven en slaagde erin om de stad in de 21ste eeuw te loodsen. Verschillende wijken ondergingen een totale metamorfose, maar één stadsdeel wacht nog op een transformatie: de Hertogensite. Maar met de afbraak van het oude Sint-Pietersziekenhuis - het langs leegstaande ziekenhuis van Vlaanderen - in de Brusselsestraat komt ook daar verandering in. “43 jaar lang was het oude ziekenhuis een doorn in het oog van het stadsbestuur en van de Leuvenaars. Het Sint-Pietersziekenhuis op de Hertogensite was de exponent geworden van één van de laatste stadskankers in de stad”, zegt projectontwikkelaar Resiterra daarover.

Als die lelijkaard is gesneuveld, kan ik met een gerust gemoed met pensioen Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven

Louis Tobback (sp.a) zelf heeft woensdag 12 december alvast met een dikke stift omcirkeld in zijn agenda, want dan mag hij eigenhandig de sloophamer tegen het gebouw zetten. Hij zal daarbij assistentie krijgen van schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). Voor Louis Tobback is het alvast een droom die werkelijkheid zal worden. “Ik liet me jaren geleden al ontvallen dat ik pas zou stoppen als burgemeester op het moment dat het oude ziekenhuis tegen de vlakte ging”, zegt Tobback. “Het lijkt erop dat ik het nog zal mogen meemaken dat de zogenaamde Gele Olifant op de Hertogensite tegen de grond gaat. Als die lelijkaard gesneuveld is, dan kan ik met een gerust gemoed met pensioen gaan als burgemeester.”

13 verdiepingen

De ‘gele olifant’ is met zijn 13 verdiepingen inderdaad een draak van een gebouw en tweelingbroer ‘de grijze olifant’ is met 10 verdiepingen al niet veel beter. Tobback kijkt naar eigen zeggen uit naar het moment waarop de eerste steen sneuvelt… “Er is sprake van een sloophamer, maar ik vermoed dat het er iets meer bescheiden aan toe zal gaan volgende week woensdag. Ik neem aan dat het eerder de symbolisch eerste steen zal zijn die uit het gebouw wordt gehaald. Het lijkt me niet meer dan correct dat ik die taak voor mijn rekening zal nemen. Het gaat me een bijzonder grote voldoening geven, zoveel is zeker. Toen de sloopvergunning twee maanden geleden werd afgeleverd, werd ik al vervuld met een gevoel van vreugde.”

Projectontwikkelaar Resiterra laat tot slot nog weten dat de afbraakplannen van het ziekenhuis een jaar in beslag zullen nemen.