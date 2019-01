Lots of Leuven lanceert nieuwe wandeling Bart Mertens

10 januari 2019

15u50 0 Leuven 2018 was een straf eerste jaar voor Lots of Leuven en ook in 2019 wordt het succesverhaal van de themawandelingen in Leuven voortgezet. “Op 20 januari organiseren we een wandeling over evolutie en revolutie in de stad”, zegt Jean Christiaens.

Lots of Leuven is niet langer een onbekende naam in Leuven. Meer zelfs, de organisatie zette zichzelf in 2018 op de kaart met enkele opgemerkte themawandelingen door de stad. Lots of Leuven wil die lijn ook dit jaar doortrekken met een eerste bijzondere wandeling over evolutie en revolutie in de stad.

Slag of stoot

“De dertiende wandeling vindt plaats op zondag 20 januari. We starten om 15 uur aan het kruispunt van de Naamsestraat en de Zeelstraat De titel van deze begeleide wandeling die een uurtje zal duren, is ‘(R)EVOLUTIE IN LEUVEN’. Sommige veranderingen in Leuven gingen bijna onopgemerkt voorbij maar andere vaste waarden werden niet zonder slag of stoot afgeschaft. Méér dan één (r)evolutie heeft in de Leuvense straten plaatsgevonden. Leuven was dan ook het kruis- en trefpunt van belangrijke routes en strekkingen die lokaal ontstonden of kwamen binnenwaaien. De klassenstrijd, de Franse Revolutie, de Belgische Omwenteling, de democratisering en de Vlaamse ontvoogding…om er maar een paar te noemen. En het verliep lang niet altijd even zachtaardig. Onze gidsen Karina en Didier nemen je mee op een tocht door de tijd met bloedige ‘paleisrevoluties’ in de 13de eeuw tot zachtere overgangen in het stadsweefsel.”, zegt Jean Christiaens.

Reserveren is niet nodig. De wandeling kost 3 euro. Meer info: www.lotsofleuven.com