Lothe Ramakers nieuwe fractievoorzitter sp.a Mich De Winter blijft actief als provinciaal voorzitter en gemeenteraadslid Bart Mertens

19 december 2018

19u00 0 Leuven Lothe Ramakers wordt vanaf januari 2019 de nieuwe fractievoorzitter van sp.a in de Leuvense gemeenteraad. Dat bevestigt toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Lothe is een warme en een sterke persoonlijkheid. Ze gaat dat goed doen”, zegt Ridouani. Mich De Winter (sp.a) zet een stapje terug maar blijft wel actief als provinciaal voorzitter van sp.a en als gemeenteraadslid.

De vernieuwingsoperatie bij sp.a Leuven krijgt steeds meer vorm. De grootste omwenteling werd eind 2015 al ingezet toen burgemeester Louis Tobback bekend maakte dat schepen Mohamed Ridouani in stelling werd gebracht als de nieuwe lijsttrekker voor de Leuvense socialisten. Dichter tegen 14 oktober aan raakte ook bekend dat enkele kopstukken –waaronder Dirk Robbeets en Myriam Fannes- nog wel op de lijst zouden staan maar niet meer zouden zetelen vanaf 2019. Ondertussen heeft Mohamed Ridouani het tot burgemeester geschopt met meer dan 10.000 voorkeurstemmen en haalde hij Lalynn Wadera binnen als nieuwe kracht in het toekomstige college. Van de ‘oudere’ generatie blijft enkel nog Denise Vandevoort over in het college.

Geen wrok

De vernieuwing bij sp.a Leuven leidde ook tot heel wat nieuwe gemeenteraadsleden. Dorien Meulenijzer bijvoorbeeld die werd aangeduid als voorzitter van de gemeenteraad. De voorbije 24 jaar nam Louis Tobback die taak voor zijn rekening als burgemeester maar Mohamed Ridouani vindt het beter om de functie van burgemeester niet te combineren met de taak van voorzitter. Conclusie: heel wat verandering vanaf 2019 en zopas raakte ook bekend dat Mich De Winter niet langer zal optreden als fractieleider van sp.a in de gemeenteraad. De Winter wordt vervangen door partijgenote Lothe Ramakers. Het aantal voorkeurstemmen was overigens niet doorslaggevend in de keuze voor Lothe Ramakers ten nadele van Mich De Winter. Ramakers klokte af op 857 voorkeurstemmen, De Winter haalde er 1.054. Toch is er van enige wrok geen sprake bij Mich De Winter.

Ik heb lang getwijfeld om er opnieuw voor te gaan Mich De Winter, huidig fractieleider van sp.a

“Ik heb lang getwijfeld om er opnieuw voor te gaan want ik was de voorbije jaren heel graag fractievoorzitter”, zegt Mich De Winter. “In samenspraak met mijn gezin en mijn vrienden besloot ik om het uiteindelijk toch niet te doen. Ik blijf wel een actief gemeenteraadslid voor sp.a. Met meer dan duizend voorkeurstemmen wil ik me uiteraard blijven inzetten voor mijn kiezers. Verder blijf ik nog tot oktober 2019 provinciaal voorzitter. Vanaf januari zal Lothe mijn taak overnemen als fractievoorzitter en ik wens haar alle succes.”

Warme persoonlijkheid

Lothe Ramakers zelf is naar eigen zeggen klaar om aan haar nieuwe uitdaging te beginnen. “Ik zie het helemaal zitten. Ik stelde me kandidaat omdat ik voel dat ik klaar ben voor deze nieuwe stap in de Leuvense politiek”, klinkt het. Ook toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani heeft er alle vertrouwen in. “Lothe heeft talent en is een warme en een sterke persoonlijkheid. Ze gaat haar taak als fractievoorzitter voor sp.a zonder enige twijfel heel goed doen.”