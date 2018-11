Loterij afgevoerd onder druk van LOKO Bart Mertens

21 november 2018

17u45 0 Leuven Er komt vroegtijdig een einde aan een actie van het Erfgoedfonds van de KU Leuven. Er werden loten verkocht aan 5 euro die een gegarandeerde blokplek konden opleveren in populaire blokplek AGORA. De opbrengst zou naar de renovatie van het gebouw gaan maar LOKO is van mening dat ‘blokplaatsen’ een kerntaak zijn van de universiteit.

Studentenkoepel LOKO heeft haar slag thuisgehaald in een kwestie over een loterij. Meer concreet werden er loten verkocht aan 5 euro door het Erfgoedfonds van de KU Leuven. Met een winnend lot kon de student aanspraak maken op een gegarandeerde plaats in het AGORA-gebouw. Dat is een populaire plaats bij studenten om te gaan blokken. Doel van de loterij was geld in het laatje brengen voor de renovatie van het AGORA-gebouw. Een ludieke actie voor het goede doel zou je denken maar zo zag LOKO het niet. Nochtans kwam het idee van de studenten zelf maar Kenny Van Minsel van LOKO laat optekenen dat zo’n loterij voorbij gaat aan het feit dat voldoende blokplaatsen voorzien een kerntaak is van de universiteit. “Een blokplaats is een basisfaciliteit. Een loting organiseren, lijkt ons geen goede optie en daarom hebben we negatef advies gegeven”, klinkt het. Ze hoopt verder dat de kritiek van LOKO niet verder zal afstralen op het nobele doel van fondsenwerving. Wat LOKO betreft is de zaak volledig van de baan na de beslissing om de verkoop van loten stop te zetten vanaf volgend semester.