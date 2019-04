Lorin Parys (N-VA) opgeroepen als voorzitter van kiesbureau: “Bestaat er een betere manier om tot op de laatste minuut campagne te voeren?”, grapt de Leuvense politicus Bart Mertens

11 april 2019

16u15 0 Leuven De Leuvense politicus Lorin Parys trok vreemde ogen toen hij een aangetekende brief ontving. Parys –ondervoorzitter van N-VA- kreeg zowaar de melding dat hij werd opgeroepen als voorzitter van een Leuvens kiesbureau op 26 mei.

Soms wil het al eens meevallen in het leven. Dat moet Lorin Parys van N-VA gedacht hebben toen hij een aangetekende brief kreeg met daarin de melding dat hij zich op 26 mei –verkiezingdsdag dus- moest aanmelden in De Grasmus in Leuven. De school is die dag een kiesbureau en Lori Parys was uitverkoren om dat kiesbureau in goede banen te leiden. “Ik was uiteraard een beetje verrast. Anderzijds, bestaat er een betere manier om tot de allerlaatste minuut campagne te voeren”, grapt de Leuvense politicus. Parys moest de ‘uitnodiging’ helaas weigeren want een politicus die op een lijst staat, mag uiteraard geen voorzitter worden van een kiesbureau. “Ik heb een brief teruggestuurd met daarin mijn kaartje en mijn folder om duidelijk te maken dat ik niet in aanmerking kom als voorzitter”, besluit Lorin Parys.