Lorin Parys (N-VA): "Blij met uitnodiging van sp.a" 08 maart 2018

02u30 0

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zijn nog ver weg maar achter de schermen bereiden de politieke partijen zich volop voor op wat de meest spannende stembusgang sinds 24 jaar zal worden in Leuven. Zo kreeg gemeenteraadslid Hilde de Troyer (N-VA) zopas een uitnodiging van kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani van sp.a om op zaterdag 24 maart deel te nemen aan de 'Toekomstdag voor Leuven'. Die dag zal sp.a samen met experten nadenken over thema's zoals duurzaamheid, mobiliteit en wonen. De ideeën die voortkomen uit de Toekomstdag zullen mee geïntegreerd worden in het verkiezingsprogramma van sp.a. In die zin is het behoorlijk vreemd dat een gemeenteraadslid van N-VA een e-mail kreeg van sp.a-kopstuk Ridouani. Want als er twee partijen zo goed als zeker niet met elkaar in zee gaan voor een nieuwe coalitie dan is het wel sp.a en N-VA. Er wordt dan ook algemeen aangenomen dat het om een vergissing gaat, al was Mohamed Ridouani gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Lorin Parys van N-VA was dat wel. "Ik ben blij dat sp.a vraagt om hun programma mee te schrijven, maar we zouden het wel graag zelf uitvoeren", klonk het in een eerste reactie op Facebook. (BMK)