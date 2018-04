Loopactie Sem Heirwegh brengt 3.766 euro op 05 april 2018

Sem Heirwegh uit Leuven begon afgelopen zaterdag aan een looptocht van 310 kilometer in Parijs. Zijn doel? Vijf dagen later en vijf anderhalve marathons later aankomen aan vzw Het Roerhuis in Leuven. Sem slaagde in zijn onderneming en werd gisteren feestelijk ontvangen aan Het Roerhuis. "Ik heb wel een aantal keer gedacht 'waar ben ik toch aan begonnen?' maar nu ik mijn doel heb bereikt, zou ik meteen opnieuw vertrekken", aldus Sem Heirwegh die zelf vrijwilliger is in de vzw. De looptocht van Sem levert Het Roerhuis meteen een cheque op van liefst 3.766 euro. (BMK)