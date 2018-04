Loods vliegt in brand: rookpluimen zichtbaar tot ver in omtrek 19 april 2018

In de André Emondstraat in Wilsele is gisternamiddag brand uitgebroken in een loods waar medisch materiaal wordt opgeslagen. De rookpluimen waren tot ver buiten Leuven zichtbaar en kwamen wel enkele tientallen meters hoog. De Leuvense brandweer waarschuwde dan ook om ramen en deuren gesloten te houden. Dat mocht echter niet baten voor een aantal omwonenden. Zij kregen ter plaatse zuurstof toegediend, waarna hun situatie terug onder controle bleek te zijn en zij naar huis mochten gaan. De hulpdiensten stelden een veiligheidszone van enkele honderden meters in, des te meer omdat er aan de binnenzijde van de loods asbest bleek te zitten. De brandweer was nog uren in de weer met het nablussen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het vuur is kunnen ontstaan en hoe groot de schade precies is. (ADPW)