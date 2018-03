Longin Service geeft verkeersles 07 maart 2018

Het Leuvense bedrijf Longin Service van racepiloot Bert Longin parkeerde gisteren een vrachtwagen op de speelplaats van basisschool Hertog Karel in Wilsele. Dat deden ze uiteraard met een goede reden. Longin Service is dagelijks op de baan met zware vrachtwagens en weet beter dan eender wie welke gevaren er schuilen in de dode hoek. "Het doel van deze actie is kinderen te leren omgaan met de dode hoek bij vrachtwagens", klinkt het. "De leerlingen kregen ook allerlei informatie en er werd ook fotomateriaal voorzien om onze boodschap te verduidelijken."





"De kinderen namen ook zelf plaats in de vrachtwagen. Op die manier kunnen ze zich beter inbeelden hoe de weg er voor een vrachtwagenchauffeur uitziet."





(BMK)