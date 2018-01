LOKO verkoopt fietslichtjes 02u30 0

Studentenkoepel LOKO gaat fietslichtjes verkopen in de Leuvense fakbars. Ze gaan daarvoor samenwerken met de KU Leuven, hogeschool UCLL, de stad Leuven en de Leuvense politie. Doel van de actie is om de nadruk te leggen op verkeersveiligheid tijdens donkere wintermaanden. "We zijn blij dat de verschillende studentenverenigingen gretig op deze verkoop intekenden en hun sensibiliserende functie kracht bij zetten", benadrukt LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh. "Nu het sneller donker wordt, is een fiets met licht zo mogelijk nog belangrijker dan anders. Fietsen zonder licht is immers levensgevaarlijk." De fietslichtjes worden aan de studenten aangeboden voor 1 euro. (BMK)