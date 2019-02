LOKO: “Studenten, schaar u achter de klimaatmarsen” Bart Mertens

13 februari 2019

18u20 0 Leuven Studentenkoepel LOKO roept Leuvense studenten actief op om deel te nemen aan de klimaatmars van 14 februari in Brussel. Met haar oproep is LOKO de eerste studentenkoepel die haar steun uitspreekt voor de klimaatmars. “We maken ook werk van meer eigen inspanningen voor een beter milieu”, zegt Kenny Van Minsel.

Na overleg roept studentenkoepel LOKO de Leuvense studenten expliciet op om morgen naar Brussel af te zakken voor de klimaatmars. “De twee speerpunten van de klimaatbeweging zijn meer ambitie op vlak van klimaatneutraliteit en meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn zaken die we vandaag reeds behartigen als studentenvertegenwoordigers”, zegt voorzitter Kenny Van Minsel.

Youth 4 Climate

Tijdens de examens nodigde Youth 4 Climate de studenten al uit om deel te nemen aan de klimaatmarsen, met succes Met haar oproep is LOKO de eerste studentenkoepel die haar steun uitspreekt voor het initiatief. “Vanuit Leuven nemen we al verantwoordelijkheid om werk te maken van een duurzamer beleid. Als studentenvertegenwoordigers schrijven we mee aan het duurzaamheidsbeleid van de universiteit. We zijn ook lid van het samenwerkingsverband Leuven 2030 en zoeken actief naar manieren om de bestaande studentenwerking te verbeteren”, licht Kenny Van Minsel toe.

Eigen inspanningen

Met de start van het tweede semester neemt LOKO zich eveneens voor om de eigen inspanningen aanzienlijk op te drijven. Zo organiseert de studentenkoepel van 5 tot 10 mei een speciale week, samen met onder andere Green Office en de Studentenraad van de KU Leuven. Binnenkort daagt LOKO vanuit die samenwerking ook individuele studenten uit om hun ecologische voetafdruk te verminderen aan de hand van enkeleuitdagingen. “We zijn onder meer bezig met de eerste voorbereidingen van een project rond zelfrecyclage”, besluit Kenny Van Minsel van LOKO.