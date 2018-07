Lokale besturen besparen meer dan 2 miljoen dankzij VERA 12 juli 2018

Dankzij het autonome provinciebedrijf VERA besparen lokale besturen op hun vaste kosten voor informatica. Vorig jaar kochten Vlaams-Brabantse lokale besturen via diverse raamovereenkomsten van VERA hard- en software, maar ook digitale technologie, aan. Hierdoor bespaarden ze samen maar liefst 2.073.282 euro. De vrijgekomen middelen kunnen ze gebruiken voor strategische ICT-projecten. De diversiteit in de doelgroep blijkt ook uit een overzicht van de besparingen per individueel bestuur. De besturen die het meest bespaarden zijn Zorg Leuven en OCMW Leuven met respectievelijk 237.231 euro en 202.507 euro. Dat is een enorme besparing, gerealiseerd bij de aankoop van IP-telefonie en indoor en outdoor netwerk. De gemeente Huldenberg met 70.252 euro, de gemeente Machelen met 53.256 euro en de politiezone Kastze met 57.772 euro vullen de top vijf aan.





