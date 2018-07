Loden hitte: campingdeuren uur vroeger open 05 juli 2018

De 'instroom' van de eerste 20.000 festivalkampeerders is gisteren opvallend vlot verlopen: zowel op de toegangswegen naar Haacht als de campingsite langs de Werchtersesteenweg. Grote verkeersopstoppingen bleven uit. Bij de hulpdiensten werden ook geen overige acute problemen gesignaleerd.





Al van 's ochtends 7 uur meldden de eerste, vroege gasten zich aan de poorten van 'The Hive'. Tegen de middag had zich daar al een grote menigte verzameld.





Om de vele wachtenden niet té lang nodeloos in de blakende zon te laten staan, werden de campingdeuren een uur eerder geopend - om 13 in plaats van de voorziene 14 uur.