Lions Club Fiere Margriet schenkt pakketten aan OCMW 17 februari 2018

02u40 0 Leuven Lions Club Leuven Fiere Margriet heeft 75 hygiënekits aan de cliënten van OCMW Leuven overhandigd.

Hilde Pollaris van de Lions Club Leuven Fiere Margriet overhandigde de hygiëne-kits vandaag symbolisch aan Herwig Beckers (CD&V), voorzitter van OCMW Leuven. "Als serviceclub organiseren we al ruime tijd jaarlijks enkele activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen of projecten", verduidelijkt Pollaris, penningmeester van Lions Club Leuven Fiere Margriet. "Toen we hoorden over de werking van de doorgangswoningen van OCMW Leuven lag dit lokale project ons onmiddellijk nauw aan het hart. Met de aankoop van de huishoudpakketten en hygiënekits kunnen we de bewoners onmiddellijk ondersteunen in hun basisbehoeftes en net dat is iets wat wij als Lions Club Leuven Fiere Margriet hoog in het vaandel dragen." (BMK)