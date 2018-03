Lijnbus veroorzaakt mazoutspoor 17 maart 2018

De Leuvense brandweer rukte vrijdagmorgen uit voor een kilometerslang mazoutspoor in de buurt van de Eenmeilaan en de Gemeentestraat in Kessel-Lo. Het wegdek was daardoor op een aantal plaatsen nogal glad geworden. De brandweer spoot schuim op het wegdek, waardoor de baan terug berijdbaar was. Het mazoutspoor werd veroorzaakt door een bus van vervoersmaatschappij De Lijn.





