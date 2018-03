Lijnbus oververhit 05 maart 2018

Op de Tiensevest heeft een stilstaande bus van De Lijn zaterdagavond rond 19 uur de aandacht van een politiepatrouille getrokken. Onder de bus steeg een dikke rookwolk op en de banden voelden zeer heet aan, maar vuur was er niet te zien. De zowat twintig passagiers werden meteen van de bus gehaald, waarop de agenten het brandblusapparaat van hun combi op de oververhitte banden leegspoten. De inmiddels opgeroepen brandweer nam het even later over, tot het weer veilig was om de bus naar de stelplaats te brengen. De oververhitting bleek het gevolg te zijn van een defect aan de remmen. Doordat de defecte bus een rijvak versperde, ondervond het verkeer op de ring ook enige tijd hinder.





(ADPW)