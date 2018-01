Ligt de lat op de arbeidsmarkt te hoog? 27 januari 2018

03u08 0 Leuven ACV vatte vrijdagmorgen post op de Grote Markt in Leuven voor een opvallende actie. De leden lieten letterlijk een lat aanrukken om de bezoekers van de vrijdagmarkt te tonen dat de lat van de arbeidsmarkt voor sommigen te hoog ligt. Bezoekers kregen de kans om over de ACV-lat te springen, of tenminste een poging te doen.

"Jongeren, zieken en mensen die een inschakelingsuitkering kregen, kunnen vaak moeilijk (her)intreden op de arbeidsmarkt. Toevallige voorbijgangers werden aangesproken met de vraag om een kaartje te treken met daarop een realistische situatie van (her)intrede op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de ingeschatte moeilijkheidsgraad van deze specifieke situatie, werd de 'lat' van de hoogspringstand op de Grote Markt letterlijk hoog of laag gelegd.





De mensen werden dan uitgenodigd om effectief de sprong te wagen, of om stil te staan bij de moeilijkheden die sommige groepen ervaren wanneer ze het werk willen aan- of hervatten. Tientallen passanten probeerden over de lat te raken, met wisselend succes. Het credo 'als je wil werken, kan je werken' gaat niet voor iedereen op in onze maatschappij", zegt Bart Theys van ACV Leuven. (BMK)