Life Sciences: pioniers in technologie tonen zich in Provinciehuis Bart Mertens

21 februari 2019

12u25 0 Leuven Meer dan 140 binnen- en buitenlandse pioniers in technologie toonden zich de voorbije dagen in het Leuvense Provinciehuis. Van mini-organen tot artificiële intelligentie…geen enkel onderwerp bleef onbesproken. “Met deze conferentie zetten we Vlaams-Brabant verder op de kaart als innovatieve kennisregio”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Baanbrekende samenwerking innoveert onze gezondheidszorg. De provincie Vlaams-Brabant is wat dat betreft een koploper in ons land en wil dat ook blijven in de toekomst. Om die doelstelling te bereiken, werd zopas een unieke Life Sciences-conferentie georganiseerd in het Provinciehuis. Onder meer flanders.bio, DSP Valley en Leuven Mindgate waren van de partij om de toekomst van onze gezondheidszorg in beeld te brengen.

Kruisbestuiving

“Menselijke cellen, stukjes weefsel of mini-organen combineren met nanotechnologie, 3D-printen en artificiële intelligentie kwamen ruimschoots aan bod. Ook veel aandacht voor innovaties die toelaten om op een snelle en diervriendelijke manier geneesmiddelen te ontwikkelen op maat van de patiënt. Om baanbrekende kruisbestuiving tussen biologie, technologie en data te stimuleren, namen meer dan 140 binnen- en buitenlandse pioniers deel aan de tweedaagse conferentie. Wat al deze onderzoekers en bedrijfsleiders bindt, is dat de weg van idee naar realisatie moeilijk en lang is. Anderzijds liggen tal van doorbraken in de Life Sciences binnen handbereik en daarin spelen onze gerenommeerde onderzoeksinstellingen en bedrijven een cruciale rol. Met deze conferentie zetten we Vlaams-Brabant verder op de kaart als innovatieve kennisregio”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie en EFRO-programma’s.