Liever Leuven wil "meer Leuvens geluk" STADSLIJST WIL EERSTE BOETE KWIJTSCHELDEN EN BUSSEN VERBIEDEN OP GROTE MARKT BART MERTENS

29 augustus 2018

02u27 0 Leuven Stadslijst Liever Leuven heeft gisteren haar programma voor de verkiezingen van 14 oktober onthuld. Lijsttrekker Laurent Goethals wil terug naar de essentie in de lokale politie. "Ik wil het gevoel van verontwaardiging bij de mensen vertalen naar een democratisch verhaal", klinkt het ambitieus.

"Meer Dagelijks Leuvens Geluk!" Met die slogan trekt de kersverse stadslijst Liever Leuven naar de kiezer. Gisteren stelde lijsttrekker Laurent Goethals de eerste twintig programmapunten voor en daarin toch enkele opmerkelijke voorstellen zoals bijvoorbeeld één keer per week vier uur lang gratis parkeren. "In Brugge bestaat dat al", zegt Laurent Goethals. "Het is eenvoudig: elke burger krijgt jaarlijks 50 SMS-parkeercodes die hij of zij zelf kan gebruiken of kan geven aan een leverancier of iemand die op bezoek komt. Ik pleit ook voor amnestie voor de eerste verkeersboete die iemand oploopt in Leuven. Geef de mensen bij de eerste overtreding een vriendelijke waarschuwing en pas vanaf de tweede overtreding een effectieve boete."





Leven aangenamer maken

Dergelijke voorstellen worden al snel versleten als populistisch maar toch wil Goethals - een veertiger met Brugse roots en een hart voor Leuven - naar eigen zeggen vooral terug naar de essentie van de lokale politiek: het dagelijks welzijn van de burger. "De campagnes van de traditionele partijen worden al te vaak beheerst door grote - niet zelden nationale - thema's", vertelt Laurent Goethals. "De echte vraag is: hoe ga je concreet het dagelijks leven van de Leuvenaar aangenamer maken? Ik wil dat met Liever Leuven doen door het gevoel van verontwaardiging dat leeft bij de mensen te vertalen naar een positief en inspirerend lokaal verhaal. Democratie begint in elke straat en in de straat hoor ik steeds vaker en steeds luider de roep voor een onafhankelijke stadslijst."





Bussen en Grote Markt

Liever Leuven kiest daarom voor haalbare oplossingen voor dagdagelijkse problemen. In het programma onder meer een noodplan voor de herstelling van de voet- en fietspaden, alsook van de straten. Verder is ook toegankelijkheid een belangrijk thema voor Liever Leuven. "Ik pleit ook voor een schepen voor elke deelgemeente. Daarnaast zie ik geen plaats meer voor bussen op de Grote Markt en lijkt het me zinvol om opnieuw zebrapaden aan te brengen aan het drukke station. Verder moet de burger ook een stem krijgen vooraleer plannen van grote projecten worden opgesteld", besluit Laurent Goethals die nog meegeeft dat Liever Leuven gaat voor een sobere campagne zonder bekende gezichten. "Alle Leuvenaars zijn onze boegbeelden. Liever Leuven wil geen lijst van gezichten zijn maar een lijst met inhoud", besluit kandidaat-burgemeester Laurent Goethals.





Meer info: www.lieverleuven.be