Lieve Neve stelt boek 'Levenslang Slachtoffer' voor 23 juni 2018

02u47 0 Leuven In Standaard Boekhandel op het Rector De Somerplein in Leuven werd gisteren een bijzonder boek voorgesteld: Levenslang Slachtoffer. De 76-jarige Lieve Neve uit Leuven beschrijft in dat boek haar emoties die gepaard gingen met de dood van haar zoon.

Lieve Neve is 76 en houdt naar eigen zeggen enorm van het leven. Toch werd ze getekend door de meer duistere kanten van het leven. Eerder in haar leven werd ze getekend door incest. Haar stiefvader misbruikte haar en legde op die manier een zware hypotheek op de rest van haar leven. In het boek 'Levenslang Slachtoffer' beschrijft Lieve de gebeurtenissen en haar emoties die gepaard gingen met dat donkere hoofdstuk uit haar leven.





"Ik wil met mijn verhaal mensen die in dezelfde positie zitten of zaten een hart onder de riem steken en hen overtuigen dat ze toch nog een leven voor zich hebben." Lieve Neve goot ook het droevige verhaal van de dood van haar zoon al in een boek. In 'Hopeloos en Machteloos' vertelt Lieve over het zware afscheid van haar zoon die in december 2011 overleed na een zwaar arbeidsongeval. Na dat drama volgende nog een hevige strijd tegen het bedrijf dat de verantwoordelijkheid voor de dood van haar zoon niet opnam. "Dit boek wil duidelijk maken dat men in alle omstandigheden elkaar zou kunnen steunen en helpen maar dat men door intens verdriet soms niet helder kan denken en dat dit frustraties en woede met zich meebrengt", aldus Lieve Neve. De boeken van Lieve werden uitgegeven door Dirk Hermans van Vertelpunt Uitgevers. (BMK)