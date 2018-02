Lies Wambacq is UNIZO-ambassadeur 15 februari 2018

UNIZO bouwde een mooie traditie op door geregeld het Handmade in Belgium-label uit te reiken aan ondernemers die trouw zweren aan authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Volgens de Unie voor Zelfstandige Ondernemers maken die producten immers het verschil voor de moderne consument. Zopas kreeg ook Lies Wambacq uit Kessel-Lo het label uit handen van Johan Durnez, de voorzitter van de Leuvense afdeling. Lies Wambacq is vooral bekend voor haar originele ontwerpen van juwelen maar is ook actief als edelsmid. Opvallend is dat oude, goedgemaakte voorwerpen een prominente plaats krijgen in haar werk dat door kenners omschreven wordt als 'historisch hedendaags'. "Een sieraad moet een verhaal hebben", vertelt Lies Wambacq die niet zelden inspiratie vindt in de bijzondere patronen van stenen en schelpen die ze meebrengt van haar reizen. (BMK)