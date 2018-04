Liersefan opgesloten voor match tegen OHL 09 april 2018

Een 28-jarige Lierse supporter kon de wedstrijd tussen zijn ploeg en OH Leuven zaterdagavond niet volgen. Nog voor aanvang van de wedstrijd vloog hij de cel in. De man was de toegang tot het stadion geweigerd, omdat hij te veel gedronken had. Hij liet weten de wedstrijd dan ergens in een café op televisie te gaan volgen. Even later stelden politie echter vast dat de man supporters van OH Leuven verbaal uitdaagde. Hij werd opgepakt. (SVDL)