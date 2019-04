Liefst Leuven reageert opmerkelijk positief na recente sluitingen van handelszaken: “De Leuvense handel en horeca is nog lang niet dood” Bart Mertens

12 april 2019

16u30 2 Leuven “De Leuvense handel stelt het vrij goed, dank u.” Met die woorden reageert Liefst Leuven op de recente sluitingen van handels- en horecazaken. “De indruk is ontstaan dat de handel op instorten staat maar niets is minder waar. Het zal velen verbazen, maar de bereikbaarheid van Leuven is weinig tot niets veranderd door het circulatieplan”, zegt voorzitter Marc Van de Velde.

Het merendeel van de Leuvense handelszaken doet het goed. Die boodschap stuurt handelaarsorganisatie Liefst Leuven de wereld in als reactie op berichten in de media over de sluiting van enkele bekende zaken in Leuven. “De geruchten over de dood van de Leuvense handel en horeca zijn sterk overdreven”, stelt zegt Marc Van de Velde, voorzitter van Liefst Leuven. “Ik weet ook wel dat er binnenkort verkiezingen zijn en sommigen zich wat sterker willen profileren maar er mag ook niet overdreven worden. Ja, er zijn de laatste tijd enkele zaken gesloten en zelfs niet van de minste maar ook handelaars hebben recht op een pensioen. En ze vinden niet altijd een overnemer, hoe jammer dat ook is. Anderen hebben gewoon zin om wat anders te doen of zijn spijtig genoeg overleden.”

Slechts 8 % leegstand

Conclusie: er is geen structureel probleem in de Leuvense handel en horeca. Dat zou ook moeten blijken uit de cijfers over de leegstand in de Vlaamse centrumsteden. Leuven staat in die rangschikking op de tweede plaats en moet enkel Brugge laten voorgaan in de spreekwoordelijke klas. “Volgens bedrijfsdatabank Locatus staat in Leuven 8 % van de winkelpanden leeg tegenover 5,7 % in toeristenstad Brugge. Het probleem is dat de leegstand in Leuven zich vooral concentreert in de Bondgenotenlaan waardoor het heel zichtbaar is voor de mensen. Het stadsbestuur heeft zich voorgenomen om daar in samenwerking met Liefst Leuven oplossingen voor te zoeken. Er wordt dus aan gewerkt.” Ter info: schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) kondigde enkele weken geleden al aan dat de leegstaande handelspanden gemakkelijker omgevormd moeten kunnen worden tot kantoren.

Alle parkings in de stad zijn nog altijd even bereikbaar. Je moet soms enkel een beetje omrijden. Parkeren in Leuven is ook niet duur Marc Van de Velde

Van de Velde toont zich ook tevreden over het plan van schepen Van Hoof om mensen bewust te maken van het belang om lokaal te kopen en niet via e-commerce. “Online shoppen slaat overal diepe gaten in het retailweefsel. Leuven is daar helaas geen uitzondering op. Of zoals Vital Mafrans het zopas nog verwoordde: ‘In een sector met hoge vaste kosten is het moeilijk om als retailer op te boksen tegen de e-tailers die 24/24 uur bereikbaar zijn en als maar groter en sterker worden.’ Het is goed dat de stad Leuven een campagne zal lanceren om de consument erop te wijzen dat e-commerce ook nadelen heeft.”

En dan het onvermijdelijke circulatieplan… “Het zal velen misschien verbazen maar wat de bereikbaarheid van Leuven betreft is er weinig tot niets veranderd. Alle parkings in de binnenstad zijn nog altijd even bereikbaar. Je moet soms enkel een beetje omrijden. Parkeren in Leuven is ook niet duur in vergelijking met andere Vlaamse steden. In de Minckelersstraat kun je al terecht voor 1,5 euro per uur en dan ben je vlak bij de winkelstraten. Bovendien heb je pal in het centrum een 50-tal shop&go plaatsen waar je 45 minuten lang helemaal gratis kunt parkeren.”

Prioritaire uitdagingen

Marc Van de Velde van Liefst Leuven is er alvast van overtuigd dat Leuven nog steeds stevig verankerd is op de shoppingkaart. “De stad heeft nog altijd een leuke mix in de aanbieding en zowel de vaste waarden als de jonge handelaars gaan er met frisse moed tegenaan. Nee, de Leuvense handel en horeca is nog lang niet dood”, klinkt het optimistisch. Een opmerkelijk positief betoog van voorzitter Marc Van de Velde over de toestand van de Leuvense handel en dat zal het nieuwe stadsbestuur graag horen. Een euro kan immers slechts één keer worden uitgegeven en Leuven staat voor heel wat prioritaire uitdagingen die veel investeringen zullen vergen de komende jaren. Klimaatneutraliteit bijvoorbeeld, om er slechts eentje te noemen.