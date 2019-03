Liefst Leuven: “Leuven kan zich geen ‘retail apocalyps’ veroorloven” Handel in Leuven: aflevering 1 Bart Mertens

04 maart 2019

17u00 0 Leuven Handelaarsorganisatie Liefst Leuven waarschuwt het nieuwe stadsbestuur dat Leuven zich geen ‘retail apocalyps’ kan veroorloven. Die boodschap gaf voorzitter Marc Van de Velde mee tijdens een eerste officiële ontmoeting tussen de handel en het schepencollege. Deze week neemt hln.be je elke dag mee in het verhaal van de Leuvense handel. Aflevering 1: de situatie vandaag en de eis voor meer inspraak in het beleid.

Leuven heeft de voorbije jaren een ware metamorfose ondergaan en dat verheugt handelaarsorganisatie Liefst Leuven. Toch zijn de handelaars waakzaam voor de toekomst, ondanks het feit dat Leuven met een leegstand van 8,0 % bij de betere leerlingen van de klas zit in het rijtje centrumsteden in Vlaanderen. Enkel Brugge doet beter met een leegstand van 5,7 % in handelspanden. Geen reden tot paniek zou u denken maar toch is Liefst Leuven beducht voor de zogenaamde ‘retail apocalyps’ die zich al heeft doorgezet in de USA en Engeland. “In die landen is de situatie voor de kleinhandel ronduit dramatisch”, zegt voorzitter Marc Van de Velde. “We moeten absoluut voorkomen dat die situatie overwaait naar het vasteland. Leuven kan zich geen ‘retail apocalyps’ veroorloven. Op dit moment is het ook hier niet altijd en overal rozengeur en maneschijn. De kleinhandel heeft het hard verduren, om allerlei redenen. De sterk groeiende e-commerce en enkele verkeerde percepties rond het circulatieplan zijn daar de belangrijkste oorzaken van en dat mag niet erger worden.”

Helaas is de ongelukkige communicatie rond het circulatieplan een voorbeeld van hoe het niet moet Marc Van de Velde van Liefst Leuven

Vorige week riep N-VA-politica en gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers al op tot meer steun aan de handel in de binnenstad. Liefst Leuven herhaalt die oproep en vraagt meteen meer inspraak in het beleid. Komt goed uit want het nieuwe stadsbestuur draagt de politieke toverwoorden ‘inspraak en participatie’ hoog in het vaandel. “Het nieuwe bestuur moet de handel en de horeca nog veel meer betrekken bij het beleid, niet enkel in de uitvoeringsfase maar ook in de voorbereidende fase”, laat Marc Van de Velde van Liefst Leuven optekenen. “We stellen het op prijs dat dit schepen college voluit gaat voor inspraak en participatie. Door een idee eerst voor te leggen, voorkom je dure en tijdrovende correcties. Helaas is de ongelukkige communicatie rond het circulatieplan een voorbeeld van hoe het niet moet. Nu zou men overwegen om een systeem met magazijnen aan de rand van de stad op te zetten. De distributie van goederen zou dan met kleinere voertuigen gebeuren in het hart van de stad. Mooi idee maar wat als het product schade oploopt tijdens het overladen? Wie is verantwoordelijk? En wie betaalt die spreekwoordelijke laatste kilometers? Nog veel vragen bij de handelaars en het zou goed zijn om tot antwoorden te komen in onderling overleg. De handelaars kunnen hun ervaring mee naar de gesprekstafel brengen om tot een beter beleid te komen en om toekomstige problemen te vermijden. Dus meer inspraak? Ja, graag!” Morgen in aflevering 2 over handel in Leuven: de ‘grandeur’ van de Bondgenotenlaan.