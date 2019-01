Liefst Leuven lanceert ‘Makersroute’ Bart Mertens

12 januari 2019

15u00 0 Leuven Handelaarsorganisatie Liefst Leuven pakt uit met een nieuwe initiatief: de Makersroute. Die route leidt shoppers langs Leuvense handelszaken die zelf hun producten produceren.

Na ‘ECOtrippen’ lanceert Liefst Leuven een nieuwe begeleide route langs Leuvense zaken die zelf een product maken. Die route kreeg de naam ‘Makersroute’. Handelscoach Tine Vandeweerd geeft meer uitleg: “Op vrijdagen en zondagen worden geleide wandelingen georganiseerd langs Leuvense Makers en je ontdekt er het boeiende verhaal van hun ambacht en zaak. Je geniet er van demonstraties, mini-workshops en Leuvens lekkers onder begeleiding van Leuvense gidsen. Om ook onze talrijke internationale bewoners en bezoekers De Makers te laten ontdekken, wordt er op zondag ook een geleide wandeling in het Engels georganiseerd.” De wandelingen gaan van start aan de Vaartkom, eindigen in de Parijsstraat en nemen 3,5 uur in beslag. Deelname is volledig gratis maar inschrijving is wel noodzakelijk via https://www.liefstleuven.be/de-makersroute/de-makersroute.

De volgende geleide wandelingen worden georganiseerd:

vrijdag 1 februari

zondag 3 februari (NL en ENG)

vrijdag 1 maart

zondag 3 maart (NL en ENG)