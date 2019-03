Liefst Leuven: “Fietsers in het gareel houden!” Handel in Leuven: aflevering 3 Bart Mertens

06 maart 2019

20u00 0 Leuven Handelaarsorganisatie Liefst Leuven waarschuwt het nieuwe stadsbestuur dat Leuven zich geen ‘retail apocalyps’ kan veroorloven. Die boodschap gaf voorzitter Marc Van de Velde mee tijdens een eerste officiële ontmoeting tussen de handel en het schepencollege. Deze week neemt hln.be je elke dag mee in het verhaal van de Leuvense handel. Aflevering 3: “Fietsers in het gareel houden!”

Liefst Leuven stelt naar eigen zeggen met tevredenheid vast dat er meer wordt gefietst in Leuven sinds de invoering van het circulatieplan. De stad Leuven is vastbesloten om het aantal fietsers nog te verdubbelen tegen 2030. Een doelstelling die de handelaarsorganisatie ondersteunt maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. “Meer fietsers in de stad is een goede evolutie maar laten we ook het voetgangersbeleid niet vergeten”, zegt Marc Van de Velde van Liefst Leuven. De voorzitter van Liefst Leuven stelt onomwonden dat fietsers in het gareel moeten worden gehouden in Leuven. “Wie geregeld te voet in de stad wandelt, kijkt de evolutie naar meer fietsers met de nodige bezorgdheid en veel argwaan tegemoet. Nu al worden voetgangers geconfronteerd met ongedisciplineerde fietsers op de stoepen en dat in overvolle winkelwandelstraten en zelfs in straten waar er niet gefietst mag worden met de Muntstraat op kop. Soms zie je ook stapels fietsen op stoepen liggen, zelfs in die mate dat de straat amper nog toegankelijk is. Alweer is de Muntstraat een goed voorbeeld.”

Fietsers zijn al lang geen zwakke weggebruikers meer in onze stad, de voetgangers zijn dat wel! Marc Van de Velde, voorzitter van Liefst Leuven

Liefst Leuven verwijst naar het beleid van Amsterdam om de relatie tussen de voetganger en de fietser in balans te houden. “Amsterdam is de natte droom van elke fietsliefhebber maar daar voert men wel een verbeten strijd tegen de fietschaos in de stad. Dat moeten we in Leuven ook doen want nu al zijn er oudere mensen die niet meer aan sommige bushaltes durven staan uit vrees om aangereden te worden door een onvoorzichtige fietser. Onze aanbevelingen? Geef de winkelwandelstraten terug aan de voetganger en laat Leuven geen ‘fietspadhel’ worden in de toekomst. Fietsers zijn al lang geen zwakke weggebruikers meer in onze stad. De voetgangers zijn de zwakke weggebruikers anno 2019. Liefst Leuven dringt erop aan om de fietsers de nodige discipline bij te brengen via controles, en desnoods door overtreders te verbaliseren. Tot slot pleiten we ook voor een extra fietsenparking op drukke dagen zoals tijdens evenementen. Het Ladeuzeplein is de ideale locatie voor zo’n tijdelijke fietsenparking”, besluit Marc Van de Velde van Liefst Leuven. Morgen aflevering 4 in onze reeks over de Leuvense handel: zijn elektrische busjes de toekomst voor het centrum?