Liefst Leuven: “Einde aan de fietsterreur” Handelaarsorganisatie lanceert voorstellen voor beter mobiliteitsbeleid Bart Mertens

21 november 2018

19u10 0 Leuven Handelaarsorganisatie Liefst Leuven heeft in een eerste ontmoeting met de nieuwe bestuursploeg gepleit voor een beter mobiliteitsbeleid. Volgens de Leuvense middenstand moet het evenwicht tussen de auto, openbaar vervoer, de fiets en de voetgangers hersteld worden in de komende legislatuur. “Er moet een einde komen aan de fietsterreur”, zegt voorzitter Marc Van de Velde.

Het circulatieplan in Leuven heeft een ‘shift’ veroorzaakt van gemotoriseerd verkeer naar meer fietsers. Dat is een positieve evolutie, zeker in een stad die de ambitie toont om op termijn klimaatneutraal te worden. De Leuvense middenstand stelt naar eigen zeggen met plezier vast dat er meer wordt gefietst in de stad maar ziet ook nieuwe problemen opduiken. Zo is er het ‘verkeersconflict’ dat wel eens de kop opsteekt tussen voetgangers en fietsers. Handelaarsorganisatie Liefst Leuven kaartte dat probleem aan in een ontmoeting met de nieuwe bestuursploeg. Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a), David Dessers (Groen) en Els Van Hoof (CD&V) kregen enkele voorstellen geserveerd in het Radiohuis in de Muntstraat.

Kopenhagen

“We zijn niet tegen meer fietsers”, zegt Luc Caubergh van Liefst Leuven. “Integendeel, we verwelkomen meer mensen die met de fiets komen shoppen in Leuven. Maar we stellen wel enkele problemen vast met betrekking tot handel. Een eerste probleem stelt zich niet zozeer bij de fietsende shoppers maar wel bij de studenten die hun fiets in de winkelstraten achterlaten waar ze plaats vinden. Dat geeft geen mooie aanblik voor de shoppers die zaterdag een bezoek brengen aan onze stad. De nieuwe burgemeester ziet Kopenhagen als een voorbeeld en ik sluit me daar graag bij aan. In Kopenhagen zie je geen achtergelaten fietsen in de winkelstraten. Meer zelfs, er wordt niet gefietst in de winkelstraten. In Leuven is al zover gekomen dat je eigenlijk aan elke boom een bordje zou moeten hangen met de boodschap ‘Ik ben een boom en geen fietsenstalling’. Liefst Leuven stelt voor om wekelijks een opruimactie te organiseren. Na een maand zal al een groot deel van het probleem van de baan zijn. Liefst Leuven stelt tot slot ook voor om een flexibele fietsenstalling te realiseren op het Ladeuzeplein. Die is niet altijd noodzakelijk maar zou kunnen ingezet worden op drukkere shoppingdagen.”

Ik hoor geregeld verhalen van voetgangers die zich niet veilig voelen Marc Van de Velde, voorzitter Liefst Leuven

Voorzitter Marc Van de Velde van Liefst Leuven sluit zich aan bij het betoog van Caubergh. “Er moet een einde komen aan de fietsterreur. Ik hoor geregeld verhalen van voetgangers die zich niet langer veilig voelen op de Leuvense stoepen. We moeten de fietsers duidelijk maken dat de verkeersregels ook voor hen gelden en tegelijk moeten we werk maken van een beter voetgangersbeleid.”

Meer Shop&Go-plaatsen

Ook handelaar Erik Meulemans van Mertens Schoenen ziet nog veel potentieel voor een verbeterde relatie tussen de verschillende weggebruikers. “De stad promoot terecht stappen en trappen maar we mogen ook de wagen niet verbannen. Onderling respect is enorm belangrijk. Ik pleit er ook voor om enkele de bussen die nodig zijn door het centrum te laten rijden. Waarom ook geen gratis busverkeer in het centrum? Verder blijven we op onze honger zitten voor een beter parkeergeleidingssysteem. Het centrum heeft ook nood aan meer Shop&Go-plaatsen die als het even kan recht geven op een uur gratis parkeren. We moeten ook durven nadenken over een uur gratis parkeren in ondergrondse parkeergarages.”