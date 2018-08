Liefhebbers genieten van Begijnhof Bells 20 augustus 2018

Vele tientallen muziekliefhebbers verzamelden zich het voorbije weekend aan het Groot Begijnhof voor Begijnhof Bells. Luc Rombouts, titularis van de twee universiteitsbeiaarden was de muzikant van dienst. Zo'n honderd muziekliefhebbers hadden zich op een luisterplaats in de Kruidtuin aan de Benedenstraat genesteld. Op de beiaard in de nabije Sint-Jan-de-Doperkerk werden liedjes uit een klassiek repertoire van het midden van de achttiende eeuw gespeeld. Onder meer het alomgekende (toch bij fanfares) "Ik zag Cecilia komen", passeerde de revue. (SVDL)