Libertadfeesten pakken uit met bijzonder experiment 02 mei 2018

De Libertadfeesten zijn toe aan de 33ste editie. Reden genoeg voor de organisatie om het publiek te trakteren op een bijzonder experiment. "Vanavond staat de allereerste maar nu al legendarische editie van 'Alle 100 Slecht' op het programma. Het belooft een fundamenteel absurdistische avond te worden waarin we op zoek gaan naar de allerslechtste mop van het universum", aldus Rikky Evers.

De Libertadfeesten in café De Libertad in de Muntstraat zijn traditioneel de opener van het festivalseizoen in de stad. Ondertussen zijn de feestelijkheden al toe aan de 33ste editie en dat is voor organisator Rikky Evers hét moment om eens iets speciaal te proberen. Na het optreden van Wouter et Les Petites Farces afgelopen zondag is het vandaag tijd voor 'Alle 100 Slecht'. Voor een keer geen concert, maar wel een unieke experimentele belevenis met humor in de hoofdrol. "De allereerste maar nu al legendarische editie van 'Alle 100 Slecht' belooft een fundamenteel absurdistische avond te worden waarin we op zoek gaan naar de allerslechtste mop van het universum", legt organisator Rikky Evers uit. "De opdracht voor de deelnemers is even eenvoudig, onmogelijk als absurd: een originele mop vertellen en tegelijkertijd proberen het publiek zo weinig mogelijk aan het lachen te brengen. Hoe harder er gelachen wordt hoe slechter de kandidaat scoort bij de jury. De winnende mop zal door Ben Crabbé in een van de volgende edities van Blokken op zijn onnavolgbare manier verteld worden."





De 33ste Libertadfeesten lopen nog tot en met 18 mei. Meer info: www.libertad.be (BMK)