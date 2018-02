Levensloop Leuven van start 22 februari 2018

In het UZ Leuven werd zopas de aftrap van Levensloop Leuven 2018 gegeven. Levensloop is een initiatief van Stichting tegen Kanker waarbij lokale vrijwilligers een 24 uur-actie organiseren in het teken van hoop. Alles draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De motor van het evenement zijn de teams die elkaar 24 uur lang aflossen tijdens een estafette. De komende maanden zullen verschillende teams allerhande activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor Stichting tegen Kanker. Tijdens de kick-off kwamen de teamcaptains, partners en vrijwilligers alles te weten over Levensloop en over de Stichting. "Editie 2017 was een succes", aldus de organisatoren. "Vorig jaar zamelden de zes UZ Leuven-teams, Medica en het LKI samen 24.426 euro in voor Stichting tegen Kanker. Een schitterend resultaat waar iedereen trots op mag zijn", besluit Stijn Truyens, verantwoordelijke communicatie voor Levensloop Leuven. Meer info: www.levensloop.be/leuven (BMK)