Levenslang rijverbod voor 21-jarige ‘pizzakoerier’ KAR

15 november 2018

19u51 3 Leuven De 21-jarige Merxwes K. heeft een levenslang rijverbod gekregen en een jaar cel. De man werd andermaal betrapt op rijden zonder rijbewijs toen hij “een pizza ging leveren.”

Merxwes K. is geen onbekende voor het Leuvense gerecht. K. kreeg op zijn 19 jaar al een rijverbod van vijf jaar en acht maanden en een boete van 25.620 euro, waarvan 7.050 euro met uitstel. De celstraf van 22 maanden was toen voor 16 maanden met uitstel.



Hij werd op elf maanden tijd tien keer aan de kant gezet terwijl hij rondreed zonder rijbewijs. Dat was al verschillende malen ingetrokken geweest maar de tiener bleef volharden. Op 13 november 2016 was het opnieuw zover. K. reed tijdens een rijverbod met een Peugeot 106. Hij werd gevolgd door agenten omdat hij aan “onaangepaste snelheid” reed. Zelf verklaarde hij dat hij gehaast was omdat hij “een pizza moest leveren”.



Hij stuurde zijn kat naar de rechter maar tekende later wel verzet aan om de zaak te laten hernemen. Dat leverde weinig op. De rechter in beroep bleef bij het eerste standpunt. “Talloze rijverboden hebben beklaagde niet tot ander inzicht gebracht. Integendeel legt hij deze naast zich neer en blijft hij sturen.”



De 21-jarige zit ondertussen een celstraf van meer dan 11 jaar uit voor onder andere diefstal, diefstal met geweld, slagen en verwondingen, wapenbezit en bezit van doping.